Borsa: Londra, apertura -0,06%

Milano 11:42
51.439 -0,01%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
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Londra 11:42
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Francoforte 11:42
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In breve, Finanza
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