Borsa: Londra, apertura +0,35%

Milano 10:38
53.667 +0,24%
Nasdaq 4-ago
29.733 0,00%
Dow Jones 4-ago
54.086 +1,71%
Londra 10:37
10.906 +0,24%
Francoforte 10:38
26.243 +0,16%

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In breve, Finanza
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