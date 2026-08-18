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Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,34%

Il Nasdaq-100 apre a 29.594,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,34%
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dell'1,34%, a quota 29.594,89 in apertura.
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