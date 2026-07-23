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Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,56%
Il Nasdaq-100 apre a 28.545,98 punti
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23 luglio 2026 - 15.33
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L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dell'1,56%, a quota 28.545,98 in apertura.
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