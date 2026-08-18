Cardinal Health spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Nuovo spunto rialzista per il distributore di prodotti farmaceutici, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +0,21%.
Operatività odierna:
Le azioni di Cardinal Health, su questi prezzi fissati a 235,7 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 55,32 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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