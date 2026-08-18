Crolla a Francoforte Lanxess
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia chimica tedesca, che mostra un -4,65%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,08 Euro con area di resistenza individuata a quota 14,51. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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