Crolla a Francoforte Lanxess

(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia chimica tedesca , che mostra un -4,65%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,08 Euro con area di resistenza individuata a quota 14,51. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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