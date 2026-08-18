Milano 15:11
53.331 -0,48%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:11
10.756 +0,33%
Francoforte 15:11
26.242 -0,37%

Francoforte: andamento rialzista per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Auto1
Scambia in profit Auto1, che lievita del 2,02%.
Condividi
```