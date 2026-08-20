Milano 12:20
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Francoforte: brillante l'andamento di Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Auto1
Balza in avanti Auto1, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.
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