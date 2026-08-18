Francoforte: in calo Siemens Energy

(Teleborsa) - Retrocede il leader delle energie rinnovabili , con un ribasso del 2,69%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,47%, rispetto a -0,46% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di breve periodo di Siemens Energy mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 160,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 157,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 163,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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