Generali al Meeting di Rimini con l'opera collettiva "Amore"

(Teleborsa) - Generali parteciperà al Meeting per l'Amicizia fra i Popoli 2026 con un'installazione partecipativa che invita i visitatori a condividere il significato della parola amore nella vita quotidiana. Le parole raccolte andranno a comporre l'opera collettiva "Amore", ospitata nella Piazza Generali.



In questo modo Generali, in qualità di Main sponsor della manifestazione dedicata quest’anno al tema “L'amor che move il sole e l'altre stelle”, sottolinea il proprio ruolo di Partner del Paese, interpretando la protezione in senso più ampio, non soltanto come risposta ai bisogni assicurativi delle persone, ma come impegno concreto per contribuire allo sviluppo sociale del Paese, delle comunità e dei territori.



La presenza al Meeting rappresenta un'occasione per raccontare l'impegno della Compagnia su alcune delle grandi sfide contemporanee: dalla centralità della persona all'evoluzione del welfare, dalla sussidiarietà al ruolo delle imprese nella costruzione del bene comune.



Per questo Meeting sono in calendario due importanti appuntamenti: il 22 agosto, con Francesco Bardelli, Chief H&W and Broker Management Officer e Ceo di Generali Welion, per l'approfondimento su "Il welfare non è un benefit. L'impresa, la persona, il lavoro"; il 25 agosto, con Piero Fusco, Responsabile Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore di Generali Italia, per il convegno "Una sussidiarietà reale. L'Amministrazione condivisa parte dal basso".



"Per Generali protezione significa essere al fianco delle persone e dei territori, non solo attraverso soluzioni assicurative, ma anche

creando occasioni di partecipazione, dialogo e inclusione", commenta Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo di Generali Italia, aggiungendo "la Piazza Generali al Meeting nasce con questo obiettivo: offrire uno spazio aperto al confronto e alla condivisione di esperienze, valori e visioni per il futuro. Dalle iniziative ad alto impatto sociale al sostegno di arte e cultura, dai progetti ambientali alla collaborazione con gli Enti Religiosi, Non Profit e del Terzo Settore e con l’Associazionismo cattolico, il nostro impegno è contribuire alla crescita delle comunità, accompagnando le persone nei loro bisogni e sostenendo percorsi di sviluppo e coesione sociale. È questo, per noi, il significato di essere Partner del Paese".

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