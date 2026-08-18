Meeting di Rimini, edizione 2026 caratterizzata dai grandi numeri

Cresce l'attenzione per la kermesse riminese di fine estate. Appuntamento clou con Papa Leone al Grand Auditorium

(Teleborsa) - Il Meeting di Rimini 2026 sarà un'edizione caratterizzata dai grandi numeri: 140mila mq di superficie, 3.300 volontari, 180 partner e 500 relatori provenienti da tutto il mondo.



L'appuntamento clou della manifestazione riminese, intitolata "L’amor che move il sole e l’altre stelle", sarà come da tradizione con Papa Leone XIV, per il quale è stato appositamente realizzato il Grand Auditorium (all'interno della Fiera di Rimini nei padiglioni B7-D7) con una capienza di 10.000 posti.



"Vogliamo arrivare ad accogliere nel miglior modo possibile le persone che vengono per incontrarsi e per incontrare tante realtà. Anch’io, davanti a queste cifre, mi stupisco ogni volta. Ma l’interesse sta crescendo e dobbiamo rispondere con strutture adeguate e con una reale capacità di accoglienza", ha affermato il presidente del Meeting, Bernhard Scholz.



Presso la Fiera di Rimini gestita da Italian Exhibition Group sarà allestita una superficie complessiva di 140.000 metri quadrati (+16% rispetto al 2025). Gli spazi espositivi copriranno 12.000 metri quadrati (+50% rispetto al 2025), la libreria ne occuperà 1.000 e l’area ristorazione conterà 6.000 posti a sedere.



Il Meeting dei popoli e dell'amicizia è caratterizzato anche da un ricchissimo il programma culturale ed eventi diffusi, con oltre 150 convegni in programma e 500 relatori italiani e internazionali. In calendario anche 13 mostre e 13 spettacoli in cartellone, di cui quattro ospitati al Teatro Galli e due proiezioni alla Corte degli Agostiniani nel centro storico di Rimini.



Il Villaggio Ragazzi Yoga avrà a adisposizione oltre 6.000 metri quadrati, dedicati a bambini e famiglie, con 200 appuntamenti in programma. L'Enel Sport Village di estenderà su oltre 13.000 metri quadrati di spazio, in collaborazione con Centro Sportivo Italiano, Cdo Sport e RBR Rinascita Basket Rimini.



La manifestazione vedrà la partecipazione di 3.300 volontari provenienti dall’Italia e da tutto il mondo: il 58% ha meno di trent’anni, 460 sono già operativi nelle fasi di allestimento e 80 si occuperanno del disallestimento finale.



Il Meeting, unica grande manifestazione italiana a ingresso e parcheggi gratuiti, coinvolge 180 aziende partner e 10 Regioni italiane, con propri spazi istituzionali. La scorsa edizione ha totalizzato 800.000 presenze, 18 milioni di visualizzazioni dell’app ufficiale e 14.000 passaggi stampa.

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