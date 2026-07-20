Generali avvia lo European Sovereignty Program con un impegno da 300 milioni di euro

(Teleborsa) - Generali ha lanciato lo European Sovereignty Program, un programma di investimenti volto a rafforzare la resilienza dell'economia europea, sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e favorire una crescita sostenibile, in linea con le priorità strategiche dell'Unione Europea. L'iniziativa prevede un impegno complessivo pari a 300 milioni di euro, con un approccio diversificato tra le principali asset class, combinando strumenti di equity e debito, investimenti quotati e privati. L'obiettivo è sostenere l'innovazione, rafforzare le filiere europee e promuovere la competitività industriale, contribuendo allo sviluppo di un'economia più resiliente ed autonoma nel lungo periodo.



Il programma avrà la struttura di un Fondo di Fondi e farà leva sulle competenze distintive delle società di Generali Investments Holding (GIH). In particolare, Generali AM sarà responsabile dei due comparti dedicati a private & infrastructure equity e direct lending, mentre Sycomore AM gestirà il comparto focalizzato sui mercati azionari quotati. A livello geografico, gli investimenti saranno prevalentemente indirizzati all'Europa continentale, con particolare attenzione a Italia, Francia e Germania.



"Il nuovo programma di investimenti del Gruppo rafforza ulteriormente il nostro impegno a sostenere la crescita dell'economia reale europea, in una fase di crescente incertezza geopolitica - ha commentato il CEO Philippe Donnet - Nel suo ruolo di assicuratore e investitore responsabile, Generali è in grado di mobilitare capitali di lungo termine a supporto di progetti che contribuiscano alla resilienza, alla competitività e all'autonomia dell'Europa. Con questa iniziativa confermiamo la volontà del Gruppo di mettere le proprie competenze e capacità di investimento al servizio di una crescita più solida, innovativa e sostenibile".

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