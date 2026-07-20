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Generali avvia lo European Sovereignty Program con un impegno da 300 milioni di euro

Assicurazioni, Finanza
Generali avvia lo European Sovereignty Program con un impegno da 300 milioni di euro
(Teleborsa) - Generali ha lanciato lo European Sovereignty Program, un programma di investimenti volto a rafforzare la resilienza dell'economia europea, sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e favorire una crescita sostenibile, in linea con le priorità strategiche dell'Unione Europea. L'iniziativa prevede un impegno complessivo pari a 300 milioni di euro, con un approccio diversificato tra le principali asset class, combinando strumenti di equity e debito, investimenti quotati e privati. L'obiettivo è sostenere l'innovazione, rafforzare le filiere europee e promuovere la competitività industriale, contribuendo allo sviluppo di un'economia più resiliente ed autonoma nel lungo periodo.

Il programma avrà la struttura di un Fondo di Fondi e farà leva sulle competenze distintive delle società di Generali Investments Holding (GIH). In particolare, Generali AM sarà responsabile dei due comparti dedicati a private & infrastructure equity e direct lending, mentre Sycomore AM gestirà il comparto focalizzato sui mercati azionari quotati. A livello geografico, gli investimenti saranno prevalentemente indirizzati all'Europa continentale, con particolare attenzione a Italia, Francia e Germania.

"Il nuovo programma di investimenti del Gruppo rafforza ulteriormente il nostro impegno a sostenere la crescita dell'economia reale europea, in una fase di crescente incertezza geopolitica - ha commentato il CEO Philippe Donnet - Nel suo ruolo di assicuratore e investitore responsabile, Generali è in grado di mobilitare capitali di lungo termine a supporto di progetti che contribuiscano alla resilienza, alla competitività e all'autonomia dell'Europa. Con questa iniziativa confermiamo la volontà del Gruppo di mettere le proprie competenze e capacità di investimento al servizio di una crescita più solida, innovativa e sostenibile".
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