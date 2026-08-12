Goldman Sachs cresce negli ETF con l'acquisto di NEOS Investments per 2,25 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di NEOS Investments, fornitore specializzato di ETF (Exchange Traded Fund) a reddito basati su opzioni sistemiche. NEOS gestisce 30 miliardi di dollari di asset in 19 ETF al 30 giugno 2026. Attraverso questa acquisizione, Goldman Sachs Asset Management amplia la propria offerta di sofisticate soluzioni ETF basate su derivati ??per soddisfare la crescente domanda e l'ampia gamma di esigenze di portafoglio globali di investitori e consulenti.



Il corrispettivo dell'operazione, fino a 2,25 miliardi di dollari in contanti e azioni, è soggetto al raggiungimento di determinati obiettivi di performance e/o di servizio. Si prevede che la transazione si concluda nel primo trimestre del 2027. A seguito del perfezionamento dell'operazione, i co-fondatori e managing partner Troy Cates e Garrett Paolella, pionieri nel settore degli ETF basati su opzioni, entreranno a far parte di Goldman Sachs Asset Management in qualità di partner.



"Con la crescente domanda di ETF a gestione attiva da parte degli investitori, l'approccio di investimento disciplinato di NEOS è altamente complementare alle nostre competenze in materia di strategie di buffer, gestione dei risultati e reddito. Insieme, offriremo agli investitori una gamma diversificata di strumenti per diversi contesti di mercato - ha dichiarato David Solomon, CEO di Goldman Sachs - Le innovative soluzioni ETF di NEOS e i suoi intuitivi programmi di educazione finanziaria hanno contribuito a consolidare una forte presenza sul mercato presso una base di investitori diversificata, e questa acquisizione rappresenta un'eccellente integrazione strategica e culturale".



A livello di settore, gli ETF a reddito derivato hanno raggiunto circa 180 miliardi di dollari di patrimonio gestito (AUM) e rappresentano una delle categorie di ETF in più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 70% dal 2021, secondo Morningstar. Dal lancio della sua suite di ETF di punta basata su opzioni nel 2022, NEOS è uno dei leader di mercato nel settore degli strumenti a reddito derivati.



Al 30 giugno 2026, Goldman Sachs Asset Management, Innovator from Goldman Sachs Asset Management e NEOS gestivano oltre 130 miliardi di dollari di assets under supervision (AUS) in ETF. La fusione darà vita all'ottavo gestore di ETF attivi più grande al 30 giugno 2026.

Condividi

```