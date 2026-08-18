Londra: movimento negativo per Lion Finance
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Lion Finance, con una flessione dell'1,80%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lion Finance più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Lion Finance rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 131,9 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 130,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 133,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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