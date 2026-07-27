Milano 14:14
52.096 +0,57%
Nasdaq 24-lug
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Dow Jones 24-lug
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Londra 14:14
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Francoforte 14:14
25.498 +1,59%

Londra: andamento negativo per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per BP
Pressione sul gruppo petrolifero inglese, che tratta con una perdita del 3,41%.
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