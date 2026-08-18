Milano 15:19
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Dow Jones 17-ago
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Londra: si concentrano le vendite su Lion Finance

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su Lion Finance
Pressione su Lion Finance, che tratta con una perdita dell'1,80%.
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