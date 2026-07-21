Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:29
29.158 +1,94%
Dow Jones 19:29
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Londra: movimento negativo per SEGRO

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per SEGRO
Retrocede il fondo d'investimento immobiliare inglese, con un ribasso del 3,35%.
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