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Londra: movimento negativo per Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Standard Chartered
Sottotono il gruppo bancario con sede a Londra, che passa di mano con un calo del 2,62%.
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