Milano
15:58
53.581
+0,08%
Nasdaq
15:58
29.900
+0,56%
Dow Jones
15:58
54.714
+1,16%
Londra
15:59
10.918
+0,35%
Francoforte
15:58
26.257
+0,21%
Mercoledì 5 Agosto 2026, ore 16.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: movimento negativo per Standard Chartered
Londra: movimento negativo per Standard Chartered
Migliori e peggiori
,
In breve
05 agosto 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Sottotono il
gruppo bancario con sede a Londra
, che passa di mano con un calo del 2,62%.
Condividi
Leggi anche
Londra: movimento negativo per Standard Chartered
Londra: scambi al rialzo per Standard Chartered
Londra: scambi in positivo per Standard Chartered
Londra: andamento negativo per Standard Chartered
Argomenti trattati
Londra
(280)
Titoli e Indici
Standard Chartered
-2,05%
Altre notizie
Londra: risultato positivo per Standard Chartered
Londra: rally per Standard Chartered
Londra: andamento negativo per Standard Chartered
Londra: scambi in positivo per Standard Chartered
Londra: risultato positivo per Standard Chartered
Standard Chartered, utile ante imposte record di 4,8 miliardi di dollari (+9%) nel semestre
Guide
Come diversificare gli investimenti: glossario dei termini tecnici
Investire significa anche imparare a leggere alcune parole che ricorrono spesso nei documenti informativi, nelle analisi di mercato e nelle comunicazioni degli intermediari.
leggi tutto