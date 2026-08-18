Londra: scambi in positivo per BP

(Teleborsa) - Avanza il gruppo petrolifero inglese , che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BP rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BP . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,325 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 5,281. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,254.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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