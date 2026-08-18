Londra: scambi in positivo per BP
(Teleborsa) - Avanza il gruppo petrolifero inglese, che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BP rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BP. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,325 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 5,281. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,254.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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