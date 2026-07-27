Milano 14:17
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Dow Jones 24-lug
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Londra 14:18
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Londra: scambi negativi per Shell

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Shell
Rosso per il distributore di petrolio e gas naturale, che sta segnando un calo dell'1,85%.
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