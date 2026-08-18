New York: amplia l'ascesa Adobe Systems

(Teleborsa) - Brilla il produttore di Photoshop e Acrobat , che passa di mano con un aumento del 4,15%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Adobe Systems rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo di Adobe confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 266,9 USD con primo supporto visto a 260,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 255,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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