New York: scambi al rialzo per IBM

(Teleborsa) - Avanza la "Big Blue" , che guadagna bene, con una variazione del 2,02%.



Il movimento di IBM , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' azienda di Armonk , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 230,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 235. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 227,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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