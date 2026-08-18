New York: scambi al rialzo per IBM
(Teleborsa) - Avanza la "Big Blue", che guadagna bene, con una variazione del 2,02%.
Il movimento di IBM, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda di Armonk, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 230,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 235. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 227,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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