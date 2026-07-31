Coinbase, ricavi in calo per il terzo trimestre consecutivo ma nuovo massimo storico per la quota di mercato

(Teleborsa) - Coinbase Global ha registrato il terzo calo trimestrale consecutivo dei ricavi.



La società attiva nelle criptovalute ha infatti riportato un fatturato del secondo trimestre sceso del 19% a 1,22 miliardi di dollari, risentendo della contrazione dei prezzi dei token che hanno ridotto l'attività di trading sui mercati degli asset digitali.



Considerando le perdite non realizzate sul valore delle sue partecipazioni e investimenti in criptovalute, la società ha registrato una perdita netta di 359,5 milioni di dollari rispetto all'utile di 1,43 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso.



Per contro, la quota di mercato del volume di trading di criptovalute di Coinbase ha raggiunto un nuovo massimo storico al 10,3% nel secondo trimestre, in aumento rispetto al 9,1% del trimestre precedente. Si tratta del terzo trimestre consecutivo di crescita della quota di mercato per la società.



Il CEO Brian Armstrong ha dichiarato: "La strategia Everything Exchange sta funzionando".

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