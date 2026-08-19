Milano 19-ago
0 0,00%
Nasdaq 19-ago
29.426 -0,22%
Dow Jones 19-ago
53.463 +0,22%
Londra 19-ago
10.743 +0,14%
Francoforte 19-ago
26.091 -0,14%

Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,22%

Il Dow Jones termina gli scambi a 53.463,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,22%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,22% e chiude a 53.463,11 punti.
Condividi
```