"Buy" per TotalEnergies

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Seduta vivace per la compagnia petrolifera e del gas francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,28%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 76,9 Euro, con stop loss fissato a livello 73,37 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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