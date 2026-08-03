Shell cede portafoglio europeo di rinnovabili onshore a TotalEnergies. Coinvolta l'Italia

(Teleborsa) - Shell , colosso energetico britannico, ha firmato un Sale and Purchase Agreement (SPA) con TotalEnergies , azienda francese attiva nello stesso settore, per la cessione del suo portafoglio europeo di energie rinnovabili onshore.



Il portafoglio comprende impianti in fase di sviluppo e operativi in ??Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con circa 0,5 GW di capacità di generazione rinnovabile combinata.



"Questo accordo riflette il costante impegno di Shell nella gestione attiva e nella valorizzazione del proprio portafoglio energetico, in linea con la strategia definita al Capital Markets Day 2025 - ha dichiarato Machteld de Haan, Presidente Downstream, Renewables and Energy Solutions di Shell - Stiamo reinvestendo il capitale e dando priorità alle aree in cui vantiamo competenze specifiche e possiamo creare il maggior valore nel tempo, anche attraverso il trading di energia elettrica garantito da asset e soluzioni energetiche incentrate sul cliente".



La transazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, è soggetta alle approvazioni normative e si prevede che si concluderà entro la fine del 2026.

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