Shell cede portafoglio europeo di rinnovabili onshore a TotalEnergies. Coinvolta l'Italia
(Teleborsa) - Shell, colosso energetico britannico, ha firmato un Sale and Purchase Agreement (SPA) con TotalEnergies, azienda francese attiva nello stesso settore, per la cessione del suo portafoglio europeo di energie rinnovabili onshore.
Il portafoglio comprende impianti in fase di sviluppo e operativi in ??Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con circa 0,5 GW di capacità di generazione rinnovabile combinata.
"Questo accordo riflette il costante impegno di Shell nella gestione attiva e nella valorizzazione del proprio portafoglio energetico, in linea con la strategia definita al Capital Markets Day 2025 - ha dichiarato Machteld de Haan, Presidente Downstream, Renewables and Energy Solutions di Shell - Stiamo reinvestendo il capitale e dando priorità alle aree in cui vantiamo competenze specifiche e possiamo creare il maggior valore nel tempo, anche attraverso il trading di energia elettrica garantito da asset e soluzioni energetiche incentrate sul cliente".
La transazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, è soggetta alle approvazioni normative e si prevede che si concluderà entro la fine del 2026.
```