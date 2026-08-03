KKR acquisirà Integer per 5,7 miliardi di dollari

E accordo con TotalEnergies per portafoglio di impianti rinnovabili in Europa

(Teleborsa) - La società di investimento KKR lunedì ha stipulato un accordo definitivo per acquisire tutte le azioni in circolazione di Integer Holdings Corporation , azienda leader a livello globale nello sviluppo e nella produzione a contratto di dispositivi medici (CDMO), in un'operazione interamente in contanti del valore aziendale (enterprise value) di circa 5,7 miliardi di dollari.



In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Integer riceveranno 127 dollari per azione, pari a un premio di circa il 51,8% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Integer del 29 aprile 2026, data precedente all'annuncio della revisione strategica da parte della Società, e del 28,8% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi 30 giorni al 31 luglio 2026.



Si prevede che l'operazione si concluda entro la fine dell'anno. KKR finanzierà l'operazione tramite una combinazione di capitale proprio fornito da fondi di investimento gestiti dalla stessa KKR e finanziamenti tramite debito. Al completamento della transazione, Integer diventerà una società privata e le sue azioni ordinarie non saranno più quotate alla Borsa di New York (NYSE).



Come società in portafoglio, ha spiegato KKR in una nota, "Integer godrà di maggiore flessibilità e di capitali a lungo termine da investire in capacità, tecnologia, innovazione e talenti a supporto dei propri clienti e dei pazienti che si affidano ai prodotti che Integer contribuisce a immettere sul mercato". La società di investimento, inoltre, intende istituire un ampio programma di azionariato e coinvolgimento dei dipendenti in Integer.



Sempre lunedì, in una nota separata, KKR ha reso noto di avere siglato un accordo per l'acquisizione da TotalEnergies di una partecipazione del 50% in un portafoglio di impianti solari ed eolici onshore da 1,2 GW in Europa, già in gran parte sviluppati. Il valore d'impresa del portafoglio ammonta a 1,8 miliardi di euro.



La transazione riguarda un portafoglio di impianti situati in Germania, Spagna, Francia e Polonia. L'energia elettrica prodotta da questi impianti viene già venduta a terzi o sarà commercializzata da TotalEnergies.







(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)

Condividi

```