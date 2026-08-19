Crolla a New York Keysight Technologies
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di sistemi di misurazione elettronica, che soffre con un calo del 6,04%.
Lo scenario su base settimanale di Keysight Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Keysight Technologies. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Keysight Technologies evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 342,5 USD. Primo supporto a 307,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 295,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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