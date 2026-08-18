Milano 18-ago
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Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
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Crolla a New York Jabil

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Jabil
Ribasso scomposto per il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che esibisce una perdita secca del 7,83% sui valori precedenti.
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