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Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

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Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
In rialzo l'indice europeo del settore auto e ricambi, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 436,37 punti.
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