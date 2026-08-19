Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Forte interesse per United Utilities

Finanza
Forte interesse per United Utilities
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Brilla la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che chiude la seduta con un aumento dell'1,95%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 14,15 sterline, con stop loss calcolato a quota 13,66 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```