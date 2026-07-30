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Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Utilities

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Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Utilities
Piccolo scatto in avanti per l'indice Utilities dell'Area Euro, che arriva a 579,83 punti.
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