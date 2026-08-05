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Quadro rialzista per United Utilities

Finanza
Quadro rialzista per United Utilities
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Apprezzabile rialzo per la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dello 0,64% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di United Utilities suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 14,06 sterline, con stop loss stimato in area 13,5 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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