Quadro rialzista per United Utilities

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Apprezzabile rialzo per la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua , tra i componenti del FTSE 100 , in guadagno dello 0,64% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di United Utilities suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 14,06 sterline, con stop loss stimato in area 13,5 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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