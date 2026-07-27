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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 594,51 punti.
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