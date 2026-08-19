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Francoforte: movimento negativo per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Gerresheimer
Retrocede la società di packaging, con un ribasso del 2,00%.
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