Marvell balza in Borsa dopo accordo con Google su chip personalizzati

(Teleborsa) - Le azioni di Marvell Technology hanno registrato un'impennata - e viaggiano al momento in rialzo di oltre l'8% in area 234,3 dollari - in seguito all'accordo che prevede l'acquisto di azioni da parte di Google per un valore massimo di 12,2 miliardi di dollari.



L'accordo, parte della partnership tra Google e Marvell per i chip personalizzati, permetterà al colosso tecnologico di acquistare fino a 58.970.907 azioni a 206,58 dollari ciascuna. La partecipazione è vincolata al raggiungimento di obiettivi di acquisto entro l'anno fiscale 2033.



L'accordo rientra nella partnership tra Google e Marvell per i chip personalizzati e include prodotti che "si integrano nell'ecosistema TPU", come gli acceleratori di inferenza per l'intelligenza artificiale e i controller di interfaccia per lo storage e la rete.



(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

Condividi

```