New York: CrowdStrike Holdings scende verso 199,2 USD
(Teleborsa) - A picco il leader mondiale di sicurezza informatica, che presenta un pessimo -4,55%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CrowdStrike Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per CrowdStrike Holdings, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 199,2 Dollari USA. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 210,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 195,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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