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New York: Applied Materials scende verso 438,9 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Applied Materials scende verso 438,9 USD
Scende sul mercato il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che soffre con un calo del 5,90%.
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