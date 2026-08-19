New York: Estee Lauder, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società leader nei trattamenti anti-age , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 17,61%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Estee Lauder rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 101,2 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 95,24. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 91,36 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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