"Buy" per Estee Lauder
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Seduta vivace per la società leader nei trattamenti anti-age, tra i titoli dell'indice S&P-500, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,93%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Estee Lauder presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 84,68 USD, con stop loss impostato a quota 239,3 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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