Invito all'acquisto per Estee Lauder Companies

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Ottima performance per Estee Lauder Companies , tra i titoli dell'indice DAX , che ha chiuso in rialzo del 2,95%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 74 Euro, con stop loss individuato a quota 69 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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