Estee Lauder scatta nel premarket dopo i solidi risultati 2026

In rialzo guidance sul margine operativo del 2027

(Teleborsa) - Scatta nel premarket di Wall Street Estee Lauder dopo avere archiviato l'esercizio 2026, chiuso al 30 giugno 2026, con risultati solidi e in forte crescita.



Il colosso della bellezza ha registrato un fatturato netto in aumento del 5% a 15,0 miliardi di dollari, mentre su base organica la crescita è stata del 3%. Il margine lordo rettificato è aumentato di 150 punti base, raggiungendo il 75,5%, riflettendo i benefici netti derivanti dal Piano di recupero e crescita degli utili ("PRGP") dell'azienda e, in misura minore, dalla leva sulle vendite, parzialmente compensati dall'inflazione e dall'impatto dei dazi incrementali, al netto dei rimborsi ricevuti. Il margine operativo rettificato è aumentato di 320 punti base, passando dall'8,0% all'11,2%. L'utile netto diluito rettificato per azione ordinaria è aumentato a 2,51 dollari da 1,51 dollari del 2025. Le interruzioni all'attività della Società dovute al conflitto in Medio Oriente hanno avuto un impatto diluitivo sull'EPS dell'esercizio 2026 pari a 0,06 dollari, più che compensato dal beneficio derivante dai rimborsi tariffari ricevuti pari a 0,07 dollari.



Il flusso di cassa libero è stato di 1,32 miliardi, rispetto a 0,67 miliardi di dollari dell'anno precedente, a seguito dei solidi flussi di cassa derivanti dalle attività operative e della riduzione delle spese in conto capitale.



Per l’esercizio fiscale 2027, Estee Lauder prevede un EPS rettificato compreso tra 3,10 e 3,35 dollari, con il punto medio al di sopra della stima media degli analisti di 3,18 dollari elaborata da LSEG. La società prevede ora un margine operativo rettificato compreso tra il 12,7% e il 13,5%, in rialzo rispetto alle previsioni preliminari del 12,5%-13,0% comunicate a maggio, riflettendo i solidi risultati dell’esercizio fiscale 2026, la continua ottimizzazione delle spese non rivolte ai consumatori e una modesta espansione del margine lordo.



"Abbiamo chiuso l'anno in bellezza, con una crescita organica delle vendite accelerata al 5% per il quarto trimestre consecutivo e una maggiore redditività. Stiamo realizzando appieno tutti gli aspetti di Beauty Reimagined. Il nostro modello operativo One ELC sta consentendo all'intera organizzazione di muoversi con rapidità e disciplina." ha commentato il Presidente e CEO Stéphane de La Faverie.



"Per l'anno fiscale 2027, confermiamo la nostra fiducia nell'accelerazione della crescita organica delle vendite. Inoltre, rivediamo al rialzo le nostre previsioni per un margine operativo rettificato ancora più solido, puntando con decisione sui nostri punti di forza per diversificare ulteriormente la crescita in termini di categorie di prodotto e aree geografiche, accelerando in particolare la crescita in Nord America", ha aggiunto il CEO.

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