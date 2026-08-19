Pesante sul mercato di New York Dell Technologies
(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che soffre con un calo del 6,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dell Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Dell Technologies, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 460,4 USD. Primo supporto visto a 426,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 414,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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