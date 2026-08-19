Pesante sul mercato di New York Dell Technologies

(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che soffre con un calo del 6,61%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dell Technologies , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Dell Technologies , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 460,4 USD. Primo supporto visto a 426,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 414,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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