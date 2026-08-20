Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
La giornata del 19 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in calo a 90,1.
L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 91,56 e primo supporto individuato a 87,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 95,32.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)