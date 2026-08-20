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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

La giornata del 19 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in calo a 90,1.

L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 91,56 e primo supporto individuato a 87,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 95,32.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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