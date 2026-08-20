Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Modesto guadagno per il Dow Jones 30, che avanza di poco a +0,22%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dow Jones 30. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 53.754,2, con il supporto più immediato individuato in area 53.257,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 53.052,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)