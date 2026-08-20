Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Seduta debole per indice spagnolo, con chiusura in calo a 19.847,5.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 20.061,6. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 19.740,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 19.633,4, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)