Milano 19-ago
0 0,00%
Nasdaq 19-ago
29.426 -0,22%
Dow Jones 19-ago
53.463 +0,22%
Londra 19-ago
10.743 +0,14%
Francoforte 19-ago
26.091 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.495,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.495,07 in apertura.
Condividi
```