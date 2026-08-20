Francoforte: allunga il passo Nemetschek

(Teleborsa) - Effervescente Nemetschek , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,72%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Nemetschek mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,27%, rispetto a -1,62% del MDAX ).





Lo status tecnico di breve periodo di Nemetschek mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 66,62 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 63,27. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 69,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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