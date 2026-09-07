Francoforte: positiva la giornata per Nemetschek
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Nemetschek, che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Nemetschek è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Nemetschek confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 65,08 Euro con primo supporto visto a 63,03. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 61,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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