Francoforte: positiva la giornata per Nemetschek

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Nemetschek , che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Nemetschek è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Nemetschek confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 65,08 Euro con primo supporto visto a 63,03. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 61,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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