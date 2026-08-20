Francoforte: andamento negativo per Lanxess

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia chimica tedesca , con un ribasso del 2,08%.



Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 14,05 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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